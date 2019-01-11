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Закон про интим вступил в силу: «в тюрьму с супружеского ложа»
В Украине вступил в силу закон №5294 «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», который в народе окрестили как закон о сексе
Верховная Рада приняла документ в декабре 2017 года, а с 11 января 2018 года вступила в силу норма документа об отягчающих обстоятельствах.
С 11 января 2019 года вступили в силу остальные нормы закона, в том числе об уголовном наказании за секс без обоюдного согласия.
Кроме того, новый закон меняет определение понятия «изнасилование» и расширяет круг потенциальных обвиняемых в принуждении к сексу.
Если ранее изнасилование предполагало физическое насилие, угрозы или беспомощное положение, то в новом варианте все максимально детализировано и с акцентом на обоюдное согласие: «Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование)».
Закон вводит отдельную норму «принуждение к сексу» без всяких условий — то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание — штраф до 850 грн или арест до полугода.
Одним из новшеств закона является уменьшение минимального срока уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних. Согласно новому закону, санкция ст. 152 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Предыдущая редакция устанавливала наказание в виде заключение на срок от 10 до 15 лет.
Также за совершение домашнего насилия в судебном порядке вводится наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов либо арест на срок до 6 месяцев. Кроме того, предусматривается ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.
Еще будут действовать запреты на звонки и переписки с потерпевшим, а также приближение на определенное расстояние. В случае выявления фактов домашнего насилия компетентные органы будут предлагать пострадавшим обращаться за помощью в специализированные центры.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, закон, секс, тюрьма
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