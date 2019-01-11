Закрывается всенародно любимое шоу талантов

11.01.2019 20:30

Популярное в народе украинское шоу-долгожитель "Караоке на Майдане" закрывается. Передачу смотрели миллионы семей раз в неделю целых 20 лет! 17 января "Караоке на майдане" отметит этот юбилей.

Игорь Кондратюк раскрыл секрет успеха культовой программы:

"Это вокальная игра, в которой может принять участие каждый. Не надо проходить кастинги, куда-то записываться, нужно просто постараться быть на коне в день съемки. Программа — игровая форма народных талантов. Форма архаичная, она не имеет яркой сцены, но по-прежнему нравится".

Шоумену очень хочется запустить похожий проект, но уже на новом уровне. Он шутит, что в 75 лет может быть не таким интересным ведущим, как раньше.

Кондратюк вспоминает:

"Крутой победительницей была школьница Надя Дорофеева. Она — очень сильная и мощная вокалистка. Я также помню, как на съемки пришла юная Тина Кароль: она тогда рассказала, что учится на первом курсе и поет только для себя и родных. Она прошла в следующий тур, но проиграла"...

"Также хорошо помню приход Макса Барских и Димы Кадная. Они принимали участие в одной передаче. Дима даже победил в финале, собрав 934 гривны, а Макс тогда собрал 372 гривны. Кстати, Макс пел известный трек Димы Билана, который тот исполнял на «Евровидении» и даже воспроизвел его коронный прыжок"...

Напомним, первый выпуск "Караоке на майдане" вышел 17 января 1999 года. Сначала передача выходила на "Интере", с 2007 по 2009 – на канале "1+1", а с декабря 2009 – на СТБ.

А в это воскресенье, 13 января, в «Караоке на майдане» Игорь Кондратюк назовет лучшего народного певца программы 2018 года, который традиционно (уже шестой год подряд!) получит автомобиль от постоянного спонсора шоу. Итак, канал СТБ в воскресенье, в 11:10.

Источник: http://kr24.com.ua