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Закрывается всенародно любимое шоу талантов
Популярное в народе украинское шоу-долгожитель "Караоке на Майдане" закрывается. Передачу смотрели миллионы семей раз в неделю целых 20 лет! 17 января "Караоке на майдане" отметит этот юбилей.
Игорь Кондратюк раскрыл секрет успеха культовой программы:
"Это вокальная игра, в которой может принять участие каждый. Не надо проходить кастинги, куда-то записываться, нужно просто постараться быть на коне в день съемки. Программа — игровая форма народных талантов. Форма архаичная, она не имеет яркой сцены, но по-прежнему нравится".
Шоумену очень хочется запустить похожий проект, но уже на новом уровне. Он шутит, что в 75 лет может быть не таким интересным ведущим, как раньше.
Кондратюк вспоминает:
"Крутой победительницей была школьница Надя Дорофеева. Она — очень сильная и мощная вокалистка. Я также помню, как на съемки пришла юная Тина Кароль: она тогда рассказала, что учится на первом курсе и поет только для себя и родных. Она прошла в следующий тур, но проиграла"...
"Также хорошо помню приход Макса Барских и Димы Кадная. Они принимали участие в одной передаче. Дима даже победил в финале, собрав 934 гривны, а Макс тогда собрал 372 гривны. Кстати, Макс пел известный трек Димы Билана, который тот исполнял на «Евровидении» и даже воспроизвел его коронный прыжок"...
Напомним, первый выпуск "Караоке на майдане" вышел 17 января 1999 года. Сначала передача выходила на "Интере", с 2007 по 2009 – на канале "1+1", а с декабря 2009 – на СТБ.
А в это воскресенье, 13 января, в «Караоке на майдане» Игорь Кондратюк назовет лучшего народного певца программы 2018 года, который традиционно (уже шестой год подряд!) получит автомобиль от постоянного спонсора шоу. Итак, канал СТБ в воскресенье, в 11:10.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, шоу, Караоке на майдані
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