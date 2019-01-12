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Готовьтесь к худшему! Прогноз погоды на выходных ужасает
Погода в Украине 12 января будет зависеть от атмосферного фронта, который в эту субботу посетит нашу страну, — сообщает Гидрометцентр.
Его влияние приведет к сложным погодным условиям на территории отдельных регионов. Так, 12 января ночью и утром в восточной части порывы ветра 15-20 м / с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Небольшой снег ожидается сегодня на всей территории Украины, за исключением южных областей.
Еще одним неприятным сюрпризом в эту субботу станет температура воздуха, ведь погода в Украине 12 января будет морозной. Ночью в большинстве областей столбики термометров упадут до -9-12 мороза, днем также температура будет с пометкой «минус».
Ветер 12 января будет юго-западным, скорость — 7-12 м / с.
Далее — детальная информация о том, какой будет погода в Украине 12 января:
На западе Украины в эту субботу в течение суток синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночная температура воздуха -9-11 мороза, дневная -1-3.
-9-11 ночью, -6-8 днем будет 12 января в Карпатах. По информации Гидрометцентра, погода в горной местности также будет снежной.
На территории северных областей эта суббота будет морозной и с небольшим снегом. Ночью столбики термометров упадут до -12-14 мороза, днем -4-6 ниже нуля.
Синоптическая ситуация на востоке Украины 12 января будет неоднородной. Разница температур в зависимости от областей будет поражать. Так, в Харьковской области сегодня ночью -11-13 мороза, днем -4-6. На территории остальных областей региона будет значительно теплее — ночная температура -3-5 мороза, днем -2-4. На востоке сегодня ожидается небольшой снег.
В центре Украины также будет холодно и с умеренными осадками. Ночью -11-13, днем -1-3 мороза.
Погода на территории южных областей сегодня будет солнечная и без осадков. Ночная температура -8-10, дневная -1-3 мороза.
Солнечно будет 12 января и на Крымском полуострове. Ночью синоптики прогнозируют -2-4 мороза, днем 0 + 2 тепла. Без осадков.
Погода в Киеве 12 января будет с небольшим снегом и «кусающимися» ночными морозами. Ночью в столице -12-14, днем -2-4 мороза.
Самая низкая температура в Киеве 12 января была зафиксирована в 1950 году — -26.9 мороза, самая высокая — в 2005 — +9.2 тепла, — информирует Центральная геофизическая обсерватория Украины.
Теги: Донбасс, снег, ветер, гололед, прогноз погоды
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