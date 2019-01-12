- Супрун объяснила действие закона о «согласии на секс»12:25
- Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Пасху12:07
- "РФ будет "пробивать" сухопутный коридор в Крым, захватывая новые земли Украины", - Наев о "затишье" врага на Донбассе 11:15
- Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»11:00
- Зеленский поразил украинцев откровенным признанием10:44
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ10:00
- Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери09:45
- Прекратятся операции с картами: ПриватБанк предупредил о сбоях09:30
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
Как Европа несет Украине «независимость»
Собственник и оператор чешской части нефтепровода «Дружба» Mero может продлить его до границ с Германией, сообщило «Радио Прага». Декларируется, что этот маневр позволит переправлять российскую нефть через Чехию транзитом на немецкие нефтеперерабатывающие заводы. На самом деле соединение южной и северной ветки МН «Дружба» должно снизить зависимость Чехии, а в перспективе Словакии и Венгрии от поставок «черного золота» через Украину. Таким образом, вслед за российским газом страны Европы страхуют и транзит российской нефти от действий якобы «неадекватного соседа», пишет Политека.
Мero является единственной компанией по транспортировке нефти в Чехии и обеспечивает хранение основных объемов национальных стратегических кризисных запасов нефти, ей также принадлежит нефтепровод IKL (Ингольштадт-Кралупы-Литвинов).
Речь идет о возможности продления «Дружбы» до юго-западных границ с Германией вдоль трассы нефтепровода IKL, сообщил председатель совета директоров Mero Станислав Бруна.
Нефтепровод IKL в Германии соединен с трансальпийским трубопроводом TAL, через который нефть из итальянского порта Триест через Альпы поступает в Австрию, Южную Германию и Чехию. TAL работает на пределе своей пропускной способности, в связи с чем очень сложно было вести переговоры об увеличении импорта сырой нефти из Триеста, сообщил Бруна.
Во времена СССР по «Дружбе» поступало практически 100% необходимой Чехии нефти. В настоящее время по «Дружбе» в республику поступает примерно 45% необходимой нефти, остальное идет по нефтепроводу IKL.
Желание Чехии получать больше нефти через Триест связано с тем, что в этот порт из арабских стран и от других поставщиков на танкерах поступает малосернистая нефть (так называемая «сладкая нефть»), тогда как содержание серы в нефти «Дружбы» постоянно увеличивается, и сейчас подошло к предельным для сорта Urals показателям в 1,8%.
В Чехии растет спрос на «сладкую нефть». Трубопровод IKL обладает достаточной пропускной способностью, чтобы нарастить ее поставки в Чешскую Республику из хаба в Ингольштадте.
Продление «Дружбы» вдоль трассы IKL от Литвинова до границы с Германией технически осуществимо. Оба нефтепровода соприкасаются в Нелагозевси, где находится крупнейшее в Чехии стратегическое нефтехранилище. «Дружбу» предполагается продлить до НПЗ Лёйна, и, далее до Ростока на побережье Балтийского моря или Шведта вблизи западной границы Германии. Новые трубопроводы будут соединены с германской системой трубопроводов, имеющей много входных пунктов импорта сырья, например, через белорусскую ветвь «Дружбы» и Польшу.
«Мы всерьез рассматриваем предложение о продлении «Дружбы»», подтвердил Бруна. В случае реализации проекта Чехия сможет переправлять российскую нефть на немецкие НПЗ и покупать больше «сладкой нефти», поступающей по нефтепроводу TAL.
Предполагается, что новая ветка «Дружбы» повысит и прибыльность чешских НПЗ, на которых перерабатывается малосернистая нефть.
Новые трубопроводы не только позволят поставлять больше российской нефти в Германию через белорусскую ветвь «Дружбы», но и при необходимости позволят запустить нефть в обратном направлении − из германской системы нефтепроводов в сторону Чехии, Словакии и Венгрии. Ранее сообщалось, что власти Словакии и Венгрии задумываются о строительстве обходных трубопроводов, которые бы позволили им получать нефть в обход Украины.
Это и логично, так как получение нефти через южное ответвление «Дружбы» — лишний крюк, соответственно выше тарифы. Через Польшу дешевле и надежнее.
Восточно-Европейские страны давно уже не верят в стабильность перекачки через Украину, пытаясь обрести независимость от ненадежного транзитёра. И если по поводу «Северного потока» еще идет дежурная перепалка в паблике, то относительно нефтяной диверсификации даже яростные прибалтийские русофобы предпочитают помалкивать.
Чехия в свое время категорически отвергла предложения о запуске нефтепровода IKL в реверсном режиме, в сторону Германии. Строительство новых газопроводов с юга и севера в обход Украины лишит республику до 80% объема ныне перекачиваемого газа и сделает ее газотранспортную систему убыточной. Планы Чехии по строительству новых нефтепроводов вглубь Германии поставят под вопрос и объемы прокачки нефти по украинской ветви «Дружбы».
Итогом «украинской диверсификации» станет ежегодная потеря почти $3 млрд от газового транзита. Плюс сотни миллионов долларов от сокращений поставок нефти. В течение ближайших 3-4 лет Украина, наконец, может получить желанную независимость от российских углеводородов.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, независимость, нефтепровод
- Одиозный Лавров обвинил США в лишении Украины независимости - подробности громкого заявления
- "Путин ненавидит Украину..." - в России рассказали, чего президент РФ никогда не простит украинцам
- КАКОЕ НОВШЕСТВО ЖДЕТ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
- Решение о безвизовом режиме для Украины возможно принять не раньше сентября
- Цены на алкоголь в Украине неумолимо растут: одной ногой уже в Европе
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО14:05
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
- В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести13:03
- Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»11:00
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ10:00
- Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери09:45
- Враг под контролем: ВСУ сообщили хорошие новости с Донбасса08:15
- В "ЛНР" анонсировали создание воздушного флота 08:04
- В Донецке сложно поддерживать работу мусоровозов из-за низких тарифов14:24
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО14:05
- «Прожить на эти деньги сложно». В «ДНР» рассказали, сколько потратили на пенсии в 2018 году13:44
- В Горловке назревает очередная катастрофа13:26
- В ОРДО назвали число жителей «ДНР», пропавших без вести13:03
- "Да помолчите вы, м...!" - видео скандала на росТВ: неудобная правда про Донбасс разозлила россиян. ВИДЕО12:45
- Супрун объяснила действие закона о «согласии на секс»12:25
- Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Пасху12:07
- Очевидец из Чили заснял "всевидящее око" в небе11:47
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Встречаем первый день Старого Нового года21:19
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Британские ученые назвали самое эффективное средство от кашля16:15
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»