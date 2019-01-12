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Украинцы готовятся к исчезновению целой области
Активисты Днепра предложили сменить имя области на Сичеславскую. Таким образом будет подчеркнуто казацкое прошлое области. Ведь не ее территории располагались пять из восьми сечей: Томаковская, Никитинская, Базавлуцкая, Чертомлинская и Подпольненская, пишет from-ua.
Историк Николай Чабан представил жителям области раритетные издания, в которых город называется именно Сичеслав.
Для переименования нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала конституционным большинством — 300 голосов.
К слову, Херсон может исчезнуть с карты Украины: подробности неожиданной инициативы. Президента Украины Петра Порошенко призвали переименовать Херсон, вернув ему старое название.
Соответствующее предложение было опубликовано на сайте электронных петиций 4 января. Ее автор — Владимир Дощечкин — считает, что украинскому городу нужно вернуть историческое название — Корсунь.
Автор петиции напомнил, что Херсон был назван в честь Херсонеса, где крестился князь Владимир и откуда в Киев, в Десятинную церковь он доставил мощи святого Климента и саркофаг в котором был похоронен Ярослав Мудрый. При этом он подчеркивает, что настоящим летописным названием Херсонеса была Корсунь.
Теги: Украина, Донбасс, Днепропетровская область, исчезать, область
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- Украинцы готовятся к исчезновению целой области13:09
- Украина увеличила импорт иностранных лекарств12:51
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