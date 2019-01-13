Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты

13.01.2019 10:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты

В январе на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», самая мощная магнитная буря прогнозируется 24 января.

Кроме того, значительные магнитные возмущения ожидаются 16 и 25 января. Эксперты отмечают, что именно в эти дни самочувствие многих людей может ухудшиться. Иммунолог Борис Скачко дал несколько советов украинцам. Он отметил, что в дни магнитных бурь ни в коем случае нельзя переутомляться и заниматься тяжелой физической работой. По возможности нужно больше отдыхать. Доктор подчеркнул, что к магнитной буре подготовиться невозможно, но при соблюдении определенных правил человек сможет снизить неприятные симптомы. 

«Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим»,- заявил Скачко. Он рекомендует пить как можно больше воды: обезвоживание приводит к образованию тромбов и к скачкам давления. Проводите время на свежем воздухе, запаситесь необходимыми лекарственными препаратами, по возможности избегайте стрессовых ситуаций.



Теги: Украина, Донбасс, магнитная буря
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх