- Иначе будет война: Киев предъявил ООН жесткие требования из-за РФ18:21
- Кандидаты в президенты Украины : кто они14:28
- Супрун объяснила действие закона о «согласии на секс»12:25
- Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Пасху12:07
- "РФ будет "пробивать" сухопутный коридор в Крым, захватывая новые земли Украины", - Наев о "затишье" врага на Донбассе 11:15
- Члены НВФ пытались продвинуться в «серой зоне»11:00
- Зеленский поразил украинцев откровенным признанием10:44
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Сложная и опасная: В МККК сообщили о ситуации на КПВВ10:00
- Бойцы ВСУ ответили на провокации НВФ: противник считает потери09:45
«Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты
В январе на Землю обрушится сразу несколько магнитных бурь. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», самая мощная магнитная буря прогнозируется 24 января.
Кроме того, значительные магнитные возмущения ожидаются 16 и 25 января. Эксперты отмечают, что именно в эти дни самочувствие многих людей может ухудшиться. Иммунолог Борис Скачко дал несколько советов украинцам. Он отметил, что в дни магнитных бурь ни в коем случае нельзя переутомляться и заниматься тяжелой физической работой. По возможности нужно больше отдыхать. Доктор подчеркнул, что к магнитной буре подготовиться невозможно, но при соблюдении определенных правил человек сможет снизить неприятные симптомы.
«Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим»,- заявил Скачко. Он рекомендует пить как можно больше воды: обезвоживание приводит к образованию тромбов и к скачкам давления. Проводите время на свежем воздухе, запаситесь необходимыми лекарственными препаратами, по возможности избегайте стрессовых ситуаций.
Теги: Украина, Донбасс, магнитная буря
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- "Он агитировал меня, чтобы я пошел с Юлькой в коалицию и чтобы мы "грохнули" Петра", - "радикал" Ляшко рассказал о телефонном разговоре с Коломойским
- Коалиция будет работать и без Ляшко
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Погоня копов за пьяным в Киеве закончилась масштабной аварией
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка18:52
- Окупанти обстріляли українських військових під Красногорівкою, втрат немає18:04
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- Четыре года трагедии под Волновахой: что известно, и когда будут наказаны виновные. ВИДЕО17:26
- У главарей «Новороссии» конфликт: Губарев потребовал от Безлера «публичных извинений»17:08
- Терриконы в снегу, заснеженные парки: дончане показали утопающий в снегу город16:51
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- В Крыму поднялась паника из-за "дрессировки сиренами"19:53
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка18:52
- Иначе будет война: Киев предъявил ООН жесткие требования из-за РФ18:21
- Окупанти обстріляли українських військових під Красногорівкою, втрат немає18:04
- Опубликованы яркие кадры замерзшего Азовского моря. ВИДЕО17:45
- Четыре года трагедии под Волновахой: что известно, и когда будут наказаны виновные. ВИДЕО17:26
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Встречаем первый день Старого Нового года21:19
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»