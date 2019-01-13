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Иначе будет война: Киев предъявил ООН жесткие требования из-за РФ
Официальный Киев предлагает поэтапно отменить право вето в Совбезе ООН. Как передает replyua.net, с соответствующим заявлением выступил глава Постоянного представительства Украины в ООН Владимир Ельченко. По его словам, соответствующее решение является крайне важным в условиях агрессии России, которая является одним из постоянных членов Совбеза.
«В связи с тем, что Российская Федерация злоупотребляет правом вето в Совете – то процесс рассмотрения российско-украинского конфликта и ситуации вокруг сбивания малайзийского самолета МН17, то в вопросе Солсбери и ситуации в Сирии - оказывается парализованным», - пишет Ельченко.
«Мы считаем, что постоянный член Совета Безопасности, когда он является стороной конфликта, рассматриваемого Советом, должен быть ограниченным в возможности использования права вето по вопросу, в котором он - заинтересованная сторона», - объяснил постпред. Кроме того, по словам Ельченко, Украина входит в число стран-подписантов декларации в поддержку инициативы о добровольном обязательстве представителей «постоянной пятерки» Совета безопасности об отказе от использования права вето в случаях массовых злодеяний.
Теги: Украина, Донбасс, война, ООН, требование
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