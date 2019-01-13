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Растаможка евроблях станет еще дороже, названы сроки
После 22 февраля 2019 владельцы авто на еврономерах обязаны будут платить за оформление полную ставку акциза.
Об этом сообщил зампредседателя Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий на своей странице в Facebook.
"По информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, продление льготного периода не планируется",
- написал Кривицкий в соцсети.
Таким образом, с 22 февраля после окончания "скидочной" растаможки базовые ставки акцизного налога будут такими:
- для авто с бензиновым двигателем до 3 тыс. куб. см — €50, свыше 3 тыс. куб. см — €100;
- для авто на дизеле с объемом двигателя до 3,5 тыс. куб. см — €75, а более — €100.
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Сейчас и до 22 февраля включительно растаможка транспортного средства на еврономерах обходится владельцам вполовину дешевле, благодаря льготному периоду.
А кроме того, в фискальной службе отметили, что размер таможенных платежей существенно возрастет. И уже с мая наступившего года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации автомобиля.
Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
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