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"РФ будет "пробивать" сухопутный коридор в Крым, захватывая новые земли Украины", - Наев о "затишье" врага на Донбассе

13.01.2019 11:15
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"РФ будет "пробивать" сухопутный коридор в Крым, захватывая новые земли Украины", - Наев о "затишье" врага на Донбассе

Гибридная армия России ​на Донбассе в настоящее время сосредотачивает свои силы на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря, поскольку Москва хочет создать сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Российские войска на Донбассе в настоящее время сосредотачивают свои силы на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря, поскольку Москва хочет создать сухопутный коридор в аннексированный Крым. Командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал о новых этапах вооруженной агрессии РФ против Украины австрийскому изданию Wiener Zeitung, передает "Диалог.UA".

Российские оккупационные силы не атакуют, но это не означает, что они прекратили свои попытки провоцировать дальнейший конфликт. В частности, Наев подчеркнул, что сейчас Москва фокусирует свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря, которое представляет особый интерес для России. Именно в этом районе Кремль видит возможность для дальнейшего вторжения на территорию Украины.

"Прежде всего, Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров", – уверен командующий ООС.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
 
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