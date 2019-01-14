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Исторический документ в Украине: где можно прочитать текст Томоса
Праздничное настроение и многотысячная очередь к Софийскому храму: так в этом году встречали Рождество в Киеве, где 7 января наконец каждый желающий смог увидеть долгожданный указ Вселенского Патриарха об автономии Православной церкви Украины. В столицу Томос доставили после того, как в Стамбуле Варфоломей торжественно вручил этот документ главе новообразованной структуры – митрополиту Епифанию. О чем говорится в указе и где можно прочитать текст, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.
«Вечное доказательство» автокефалии
Согласно документу, Православная церковь Украины провозглашается канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой. Отныне ее дела будут управляться «свободно и в Святом Духе и беспрепятственно, без любого другого внешнего воздействия». Все мировые православные церкви будут вспоминать ПЦУ под именем «Святейшая Церковь Украины».
Также в Томосе закреплено, что внутреннее управление «рассматривается, судится и определяется исключительно» предстоятелем ПЦУ и Священным Синодом. В то же время главой над автокефальной церковью является Вселенский Престол.
Интересно, что в исторический текст были внесены два имени – митрополита Епифания и Президента Украины Петра Порошенко. В указе отмечается, что Томос «вручен в точной и идентичной копии» предстоятелю ПЦУ и главе государства «для вечного доказательства и постоянного представления».
Этот документ выдается один раз и является основанием существования церкви.
Пергамент с каллиграфией от руки
Томос об автокефалии для Православной церкви Украины написал на пергаменте на греческом языке каллиграф Лукас из монастыря Ксенофонт. Он самый известный афонский художник.
Чтобы увидеть его творения, в Киеве люди выстроились в несколькотысячную очередь после рождественской литургии в Софии Киевской. Документ разместили под толстыми слоями стекла и разрешили фотографировать.
«Впечатления действительно невероятные. Получили вторую независимость», – поделился своими эмоциями один из верующих, которому удалось воочию рассмотреть исторический указ.
Кроме высоких священнослужителей и руководства государства, повезло подержать документ в руках отцу Ивану Сидору. Именно он пять лет назад колоколами Софии Киевской разбудил столицу во время штурма Майдана. В соцсети он выложил фото со свитком, отметив, что «счастлив держать в своих руках выстраданный и долгожданный Томос».
После Рождества указ отвезли в Константинополь для окончательного оформления, где его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Вскоре свиток снова вернулся в Украину – его, в частности, продемонстрировали в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно.
Текст документа увидит каждый
Насельник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря иеромонах Михаил сообщил, что ни на одной храмовой стене документ размещен не будет: «Из Томоса невозможно сделать икону». Но его текст растиражируют и разместят на досках объявлений в помещениях храмов.
Церковники отмечают, что объем, возможно, сократят и выделят основную часть, с которой сможет ознакомиться любой в приходе. Сейчас перевод с греческого также доступен онлайн – его распространил в сети посол Украины в Турции Андрей Сибига.
По предварительной информации, оригинал будет храниться в государственном архиве, поскольку является важным документом. В какое именно подразделение передадут Томос, определит Государственная архивная служба. Копия Томоса также будет размещена в храме Святой Софии в Киеве
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, религия, православие
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