Киев засекретил санкционный список против России

14.01.2019 18:00

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не стали публично распространять информацию с перечнем юридических и физических лиц, в отношении которых в канун нового года были введены новые антироссийские санкции.

Как передает replyua.net, об этом свидетельствуют несколько ответов на запросы журналистов интернет-издания «Украинская правда». «Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат», - подчеркивается в последнем ответе.



Следует отметить, что в предыдущем ответе средств массовой информации от МинВОТ было сказано, что распорядителем запрашиваемой информации является Кабинет министров. Вместе с тем, правительство отметило, что не является распорядителем запрашиваемой информации, в связи с чем направило упомянутый запрос в МинТОТ.



Ранее уже сообщалось, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о продлении действия эмбарго на российские товары, введенное в 2016 году.