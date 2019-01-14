- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения18:18
- Киев засекретил санкционный список против России18:00
- Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки 17:48
- «Несогласных будут придушивать»: Прилепин рассказал новую страшилку о ПЦУ17:31
- Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только17:15
- Подрыв моста в Крым: в России дали понять, что с Керченским мостом не все в порядке17:00
- Назван самый комфортный для проживания украинский город16:30
- Надо бороться, чтобы этого не случилось, – командующий армии Литвы о худшем сценарии для Украины16:20
Когда в Украине переводят часы на летнее время в 2019 году
Ежегодно в Украине в ночь на последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время. В 2019 году последнее воскресенье марта - это 31 число.
Традиционно, в 4 часа ночи с 30 на 31 марта всем украинцам нужно перевести свои часы на один час вперед - таким образом компенсируется неточность современного календаря.
В отличии от перехода на зимнее время, перевод часов на час вперед вызывает массовые проблемы со здоровьем - потому что людям приходится спать на час меньше, и делать всю свою работу на час быстрее, пока они не адаптируются к переменам.
Чтобы избежать депрессий и обострения хронических болезней, необходимо начинать готовиться к переводу часов за две недели - привыкать вставать раньше, соответственно планировать дела, не перенапрягаться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, летнее время, перевод часов
- Когда в Украине переводят стрелки: как пережить переход на летнее время
- Переводим стрелки: Украина переходит на летнее время, а Крым - на московское (ВИДЕО)
- Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине
- Железнодорожники переводят поезда на "летнее" время
- Стрелки двигаем ближе к лету
- Не забудьте перевести часы на летнее время
- Оккупанты выдали нелепый фейк об «украинских концлагерях»18:48
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Непогода в Горловке: горожанам советут, как уберечься от травм18:30
- Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения18:18
- Киев засекретил санкционный список против России18:00
- Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки 17:48
- «Несогласных будут придушивать»: Прилепин рассказал новую страшилку о ПЦУ17:31
- Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только17:15
- Подрыв моста в Крым: в России дали понять, что с Керченским мостом не все в порядке17:00
- Китаянка перестала слышать мужские голоса - редкое заболевание16:40
- Назван самый комфортный для проживания украинский город16:30
- Надо бороться, чтобы этого не случилось, – командующий армии Литвы о худшем сценарии для Украины16:20
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО