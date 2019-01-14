Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах

14.01.2019 08:47

В СМИ уже много писали о закрытии избирательных участков в РФ. Но при этом мало кто задумывается, что в Восточной и Западной Европе, где трудятся миллионы украинских мигрантов, почти нет избирательных пунктов. Об этом рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

По приведенным им сведениям, на предыдущих выборах избирательные участки в Российской Федерации посетили 1,3 тысячи граждан Украины.

Алексей Кошель отметил, что на территории России десятками лет использовалась спекулятивная система, которой вовсю пользовались украинские политики. Например, в 2004-м в обход закона там хотели открыть 650 избирательных участков.

Председатель КИУ акцентировал, что в странах Евросоюза, где находятся миллионы заробитчан, избирательных участков почти нет. Например, чтобы из деревеньки в Италии добраться до избирательного участка в столице, необходимо проехать несколько сотен километров и потратить не менее 50 евро. Поэтому необходимо создавать дополнительные участки, чтобы дать возможность украинцам за границей проголосовать.

По результатам соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга, проголосовать на выборах готовы 77,8% опрошенных украинцев. Около 18% признались, что вообще не пойдут голосовать. Примерно 5% еще не определились.

Источник: http://kr24.com.ua