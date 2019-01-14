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Надо бороться, чтобы этого не случилось, – командующий армии Литвы о худшем сценарии для Украины
Масштабное вторжение войск РФ в Украину – худший сценарий, и его нужно предотвратить. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас во время украинско-литовского марафона «Вместе к победе».
По его словам, последствия масштабного вторжения войск РФ в Украину затронут всю Европу. «Такой сценарий – это худший сценарий. Если это будет, тогда мы уже не вернемся к обсуждению политической ситуации. Это будет важно для всех, не только для нас, но и для Латвии, Эстонии и для всей Европы. Это очень большой конфликт и большая армия. Я считаю, что надо как-то предотвратить это. И мы понимаем, что дороги назад нет и надо бороться за то, чтобы этого не случилось», – пояснил военный.
Также он заявил, что на территории Украины сейчас идет война, и ведет ее Россия. «Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, и это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай бог, чтобы действительно не началась настоящая (масштабная) война», – добавил командующий литовскими ВС.
Как отметил Йонас Витаутас Жукас, конфликт может быть завершен, если будут приняты действительно какие-то планы. «Главное – это нужно не стрелять в людей. И эти люди должны забрать свои войска из Украины. Украина точно не будет изменять свою ориентацию. И тогда мы можем это закончить», – сказал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Литва
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