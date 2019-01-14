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Назван самый комфортный для проживания украинский город

14.01.2019 16:30
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Назван самый комфортный для проживания украинский город

Международный исследовательский портал Numbeo обнародовал "Индекс качества жизни-2019". В рейтинге Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом, сообщает Телеканал новостей "24".
Согласно обнародованным данным, Львов занял 174 место (115,36 балла). Киев – на 192-м (104 балла). Немного позади оказалась Одесса – 193 место (102,76 балла), на 195-й позиции находится Харьков (101,99 балла), 201-я позиция – у Днепра (94,31 балла).
Добавим, всего в рейтинге оценивали 226 городов мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношению цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнению и климатическому индексу.
Лучшим для жизни в мире признали австралийский город Канберра (224,3 балла). В тройку лучших также вошли голландский Эйндховен (216,39 балла) и столица американского штата Северная Каролина Ралли (216,05 балла).



Теги: Львов, город, рейтинг, комфорт
 
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