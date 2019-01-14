«Несогласных будут придушивать»: Прилепин рассказал новую страшилку о ПЦУ

14.01.2019 17:31

Воевавший на стороне подразделений НВФ ОРДО российский писатель Захар Прилепин, странно отреагировал на переход первой в Одесской области церкви Московского патриархата в ПЦУ. Свой комментарий по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

Прилепин заявил, что всех несогласных с объединением церквей якобы будут физически уничтожать. Он выразил уверенность в том, что в Украине со временем все храмы Московского патриархата станут частью новосозданной ПЦУ. Прилепин отметил:

«Вот так произойдет по всей Украине. Приход за приходом. Несогласных будут придушивать по углам потихоньку, и создавать группы поддержки. Дело времени. Недолгого».

Источник: https://donpress.com