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Почему пожилые люди теряют субсидии
В наступившем году условия получения скидки от государства на оплату коммунальных услуг стали жестче, миллионам в ней было отказано. А те, кому все же посчастливилось, могут остаться без субсидии, если нарушат правила.
Напомним, с января в Украине выросла минимальная зарплата, до 4173 гривен. Это повлияло на размер субсидии и ее наличие.
Главным новшеством для льготников в 2019 году станет программа монетизации субсидий, но, как рассказывают специалисты, людей волнует другое.
Напомним, с мая прошлого года изменен порядок декларирования. Если раньше не учитывали зарегистрированных членов семьи, которые не работают, то сейчас все по-другому. В случае, если таковые есть, субсидию не дают. Это часть комплексной государственной программы, направленной на то, чтобы люди работали официально ради трудового стажа.
Работники органов социальной защиты отмечают одну из самых распространенных проблем, постигшую пожилых украинцев. Дети или внуки, прописанные в квартире стариков, сами живут за границей, материально не помогают, а пенсионерам приходится за них платить коммуналку и при этом быть лишенными права на субсидию.
Чиновники говорят, оптимальным решением является сознательность молодого поколения и понимание того, что они сами должны заботиться о своих родителях, а не перекладывать данную обязанность на государство.
Но объяснить это престарелому человеку бывает крайне трудно, если он привык жить иначе. Выписывать своих детей и близких мало кто хочет. Ведь и им нужна регистрация места жительства. В таком случае нужно подготовить необходимые справки, которые доказывают, что родные не проживают с вами и материально не помогают.
«Есть очень большой процент людей, которые приходят к нам и спрашивают, почему у них забрали субсидию. Они забывают, что коммуналка летом дешевле, нет отопления. Из-за этого у людей по их совокупному доходу субсидия становится нулевой. Но это не означает, что человека лишили льгот – в отопительный сезон, когда вырастает счет за коммуналку, субсидия сразу появляется»,
- отмечает замначальника управления труда и социальной защиты населения Подольского района Киева Елена Федькевич.
По ее словам, лишить субсидии могут при наличии задолженности по коммуналке. Это не просто слухи. Действительно, в "Нафтогазе Украины" предупредили, что задолженность от 340 гривен может стать причиной отказа в льготах.
Тогда для возвращения субсидии нужно погасить долг или реструктуризировать его для оплаты по частям. Или человек может оспорить свой долг в суде, тогда для назначения субсидии требуется постановление суда. Но в целом такого положения, когда людям массово прекратили начислять субсидии, нет, заверила Федькевич.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, отопительный сезон
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