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Подрыв моста в Крым: в России дали понять, что с Керченским мостом не все в порядке
14.01.2019 17:00
Скандальное заявление российских пропагандистов и российского ТВ об угрозе украинских диверсантов для Керченского моста в Крым говорят о том, что существуют значительные проблемы с его состоянием.
Об этом во время интервью изданию "Факты" заявил координатор группы "ИС", военный эксперт Юрий Карин.
Он отметил, что Керченский мост на захваченный полуостров является способом "распила" денежных средств федерального бюджета России и личным пиар-проектом главы РФ Владимира Путина.
При этом регулярные истерики российских пропагандистов и государственных чиновников об "украинских диверсантах" и возможности подрыва моста косвенно указывают на то, что мост имеет серьезные проблемы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
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