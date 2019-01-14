Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только

14.01.2019 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 14 января — на День Василия, всю территорию нашей страны накроет сильный ветер, пишет Главред.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются метели, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Днем 14 января (в Украине — Ред.) порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат — 25-30 м/с", — отмечается в сообщении.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, погода, ветер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх