Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения

14.01.2019 18:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками пыталась штурмовать вуз.

Видео она опубликовала в Twitter, передает УНИАН.

"Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, что ведут себя, как обычные титушки, осуществляют штурм НМУ им. Богомольца", - написала Супрун.

Позже Супрун сообщила, что полиция вывела из НМУ им. Богомольца людей, которые пытались прорваться в здание силой. Сейчас они дают объяснения правоохранителям.

"Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма - уже с участием представителей суда", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.



Теги: Донбасс, университет, Киев, штурм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх