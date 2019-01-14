Штурм в Киеве: титушки ворвались в университет, начались столкновения

14.01.2019 18:18

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками пыталась штурмовать вуз.

Видео она опубликовала в Twitter, передает УНИАН.

"Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, что ведут себя, как обычные титушки, осуществляют штурм НМУ им. Богомольца", - написала Супрун.

Позже Супрун сообщила, что полиция вывела из НМУ им. Богомольца людей, которые пытались прорваться в здание силой. Сейчас они дают объяснения правоохранителям.

"Но на этом Екатерина Амосова останавливаться не собирается. Нам известно, что планируется еще одна попытка штурма - уже с участием представителей суда", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.