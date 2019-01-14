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В Одессе встретили спасенных моряков
В Одессу прибыли украинские моряки, спасенные во время крушения торгового судна у берегов Турции. Их встречали родные. Моряки утверждают: спаслись чудом, ведь, ожидая помощи, провели в холодной воде несколько часов.
Моряков с волнением и слезами в аэропорту встречали родные. В Украину вернулись 7 моряков, которые попали в шторм вблизи берегов Турции. Трое их коллег погибли. Сильная волна ударила в судно утром 7 января: корабль раскололся напополам, вспоминает кок Татьяна Будко. «Прыгали в воду в герметичных костюмах. Шторм был очень большой, плоты отнесло», – рассказывает она.
«Боялась – это не то слово… Когда вертолет увидела, уже как-то отлегло», – добавляет кок.
Все 13 членов экипажа успели выпрыгнуть. Более 4-х часов они ждали помощи в 8-градусной воде.
«Волны были по 4-5 метров. Для судна нашего это много. Нам повезло, что это было утреннее время, все успели среагировать. Когда судно ушло на дно, все оказались в воде… Кто успел в шлюпку, кто в плот, кто просто в воде остался», – рассказывает спасенный моряк Евгений Яценко.
Капитан – гражданин Азербайджана – успел подать сигнал «СОС», но не успел надеть герметичный костюм. Он исчез. Неизвестна судьба еще двоих моряков, в том числе 21-летнего гражданина Украины. Его мать передает слова сына о том, что судно было старое, в нем была пробоина, которую заделали.
Судовладелец и его страховая уже гарантировали выплату денег как спасенным, так и семьям погибшим. Когда доставят тела троих погибших – пока что неизвестно. Поиски пропавших продолжаются. Спасенные же собираются восстановить утраченные документы, а потом снова пойдут в море – в рейсы.
Ранее сообщалось, что в Черном море потерпело крушение торговое судно, которое вышло из порта Азова (Ростовская обл., Россия) и направлялось в порт турецкого Самсуна. В результате крушения погибли шесть человек, в том числе четверо граждан Украины. Также сообщалось, что грузовое судно под флагом Панамы, которое 7 января потерпело крушение и затонуло у берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов в порт Самсун.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»
Теги: Донбасс, Одесса, спасение, моряки
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