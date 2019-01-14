ВНО для учителя. 5 мифов о сертификации

14.01.2019 13:30

В 2019 году Министерство образования запускает пилотную программу сертификации учителей начальной школы. В ней по собственному желанию смогут принять участие тысяча педагогов со всей Украины. Внешние эксперты проверят знания учителей, их преподавательские методики и модели общения с детьми. Новый подход к определению квалификации учителей является требованием закона «Об образовании», который Президент Петр Порошенко принял еще 2017 года. Как оценивать педагогов и повлияют результаты на зарплату? Развенчиваем мифы вокруг сертификации учителей начальной школы.





Миф 1. Педагогов заставят проходить сертификацию

Программа сертификации педагогов начальной школы является пилотным проектом, который продлится с 2019 по 2021 год. Затем Минобразования планирует ввести ее вместо традиционной аттестации. Пока же никто не принуждает учителя к обязательной сертификации. Педагоги участвуют в программе по собственному желанию, единственное требование к ним – 2 года педагогического стажа.

«Через механизм сертификации мы хотим найти тех лучших проводников Новой украинской школы, агентов изменений, готовы делиться и распространять современные методики обучения. Реализовать такую ​​цель можно лишь при условии добровольности процесса, поэтому мы тщательно будем следить за соблюдением этого принципа», – пояснила руководительница ведомства Лилия Гриневич.

Регистрация на программу продлится с 15 января по 1 февраля на сайте Украинского центра оценивания качества образования (testportal.gov.ua). Во время сертификации эксперты центра будут изучать методические подходы учителя к преподаванию, его психолого-педагогические качества, а также уровень академических знаний. В частности, педагоги должны будут сдать внешнее независимое тестирование. Итоги сертификации будет подводить комиссия из представителей МОН, Украинского центра оценивания качества образования и Госслужбы качества образования в течение ноября-декабря.

Миф 2. Электронное портфолио сложно будет оценить объективно

Согласно официальному положению, до 1 июля кандидаты на сертификацию должны создать и загрузить е-портфолио. Это – видеозапись проведенного урока или его фрагмента, общей продолжительностью от 15 до 30 минут. Кроме того, учителю необходимо описать занятие и оценить собственный урок по критериям специальной анкеты.

Требование видео вызвало в школах ожесточенные дискуссии: некоторые считают, что учителя начнут соревноваться в кинематографическом мастерстве, нанимая профессиональных операторов. Другие отмечают, что уроки будут совершенно срежиссированными.

Впрочем, первый заместитель председателя комитета по вопросам образования и науки Верховной Рады Александр Спиваковский уверен, что непрофессионализм педагога видео не скроет. Ведь на нем хорошо будет видно фонетику учителя, манеру общения с детьми и тому подобное.

«Я понимаю опасения, что это будет такой перформанс. Но даже если это перформанс, сделать его неквалифицированной человеку очень сложно», – считает он.

Миф 3. Традиционная аттестация лучше

Главная цель нового подхода – повысить профессиональные компетентности педагога и улучшить уровень среднего образования. Результаты ученических ВНО показывают, что учащиеся получают недостаточно знаний, поэтому старая система аттестации не работает. Во-первых, она проводится раз в 5 лет (сертификацию планируют проводить раз в 3 года). Во-вторых, оценивают учителя местные коллеги, а сертификация предусматривает независимое тестирование. В-третьих, сертификация предполагает определенный уровень стандартов.

Соучредитель образовательной платформы Prometheus Иван Примаченко считает, что аттестация давно стала имитационным процессом, который не выполняет никакого контроля качества. «Почему? Из-за процедуры: в основном комиссия, которая аттестует учителей, собирается из сотрудников того же учебного заведения или педагогов других школ. Кроме того, процесс забюрократизированный, надо собрать кучу бумажек», – отмечает Примаченко.

Более красноречивой иллюстрацией его словам является «буковинский эксперимент» 2017 года, когда слушатели курсов повышения квалификации не смогли пройти школьное ВНО. Из 362 учителей только 56 сдали тесты на отлично.

Миф 4. Никто не экзаменует учителей за рубежом

Тестирование учителей не является выдумкой украинского МОН. Постоянное обучение и повышение квалификации педагогов успешно практикуется на Западе. Например, в соседней Польше выпускник педуниверситета сначала работает как стажер. Только через 9 месяцев работы и сданных экзаменов он получает двухлетний контракт. Затем его можно продлить, и педагог может повысить свой уровень до «учителя с отличием» и «дипломированного учителя». Каждому новому званию предшествует длительная стажировка и экзамены. При этом существует периодическая проверка профессионализма педагога.

Между тем в США, чтобы получить лицензию на преподавание, нужно пройти тестирование. Чаще всего – тест Praxis, который состоит из трех частей. Первая оценивает грамотность (чтение, письмо, математика) и осведомленность в разных сферах жизни. Вторая обнаруживает знания по профильному предмету и методик преподавания. А третья касается умения планировать урок, разрабатывать инструкции и тому подобное. Лицензию следует возобновлять через 3-5 лет.

Миф 5. Учителей, не прошедших сертификацию, будут увольнять

В Минобразования отмечают, что директора школ и местные управления образования не должны вести никакого учета сертифицированных педагогов. При этом учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получат 20% надбавку к должностному окладу пропорционально объему педагогической нагрузки в течение трехлетнего действия сертификата. Кроме того, им автоматически засчитывается прохождение традиционной аттестации и присваивается следующая педагогическая категория (или подтверждается имеющаяся высшая).

В то же время неудовлетворительные результаты сертификации не будут влиять на результаты аттестации, подтверждения имеющейся или присвоение новой педагогической категории. Также это не может быть основанием для увольнения учителя с должности, уменьшения заработной платы или иного административного наказания со стороны школьного руководства. Ведь прежде всего новый подход к оценке профессиональных качеств педагога имеет целью поощрить учителя к саморазвитию и профессиональному росту.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля