Запад не пойдет против Путина: «тревожный звоночек для Украины», детали

14.01.2019 12:17

Цивилизованный Запад не готов идти на открытую конфронтацию с Российской Федерацией

Подобное мнение в комментарии журналистам озвучил эксперт по международной политике Илья Куса.

По словам эксперта, Запад продемонстрировал свое нежелание идти на конфликт с официальным Кремлем, вяло отреагировав на акт прямой агрессии РФ по отношению к Украине возле Керченского пролива.

Куса уверяет, что инцидент в Черном море показал несколько важных вещей, в то числе и касательно позиции ЕС и США в этом вопросе.

«Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить», – отметил эксперт по международным вопросам.

Он также заявил, что мир кардинально изменился в сравнении с 2014 годом, поэтому Запад подобным образом реагирует на такие конфликты.

«Изменилась геополитическая обстановка в мире, США и Европа больше не такие друзья, какими были раньше. Все социально-экономические проблемы, которые переживают эти государства, заставляют их погружаться в себя и не заниматься внешней политикой, тем более — Украиной», — резюмировал Куса в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Россию наказали из-за Черного моря. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон. «Причина того, что HMS Echo здесь, заключается в первую очередь в том, что мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Украиной, показать, что Украина не одинока», — отметил он.

Более того, утверждает Уильямсон, Лондон также хочет показать свое право на использование Одессы и других портов, поскольку Черное море является международным.

Источник: politeka.net