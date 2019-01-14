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Зеленский сделал громкое заявление о финансировании Коломойским

14.01.2019 14:47
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Зеленский сделал громкое заявление о финансировании Коломойским

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о преследовании со стороны журналистов.

Соответствующее заявление было обнародовано в Telegram-канале «Команда Зеленского».

В частности, команда кандидата в президенты обвинила известное издание в тиражировании «дешевых слухов».

Речь идет о статье, которая была опубликована изданием «Украинская правда». Так, журналисты в своем материале заявили, что «команда Зеленского финансируется олигархами Коломойским и Фуксом».

«Издание «Украинская правда» разместило информацию о том, что команда Зеленского финансируется олигархами Коломойским и Фуксом. Эта информация не соответствует действительности. Просим журналистов получать проверенную информацию только у официальных представителей команды Зеленского, а не пользоваться дешевыми слухами», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Что касается самой скандальной статьи, то там говорится о следующем: «Выдвижение Зеленского отнюдь не произошло бы без влияния Игоря Коломойского, как бы он это не опровергал. Первые слухи о намерении артиста баллотироваться в депутаты привезли весной 2018 из Женевы — со ссылкой на слова Игоря Коломойского… Если летом Зеленского рассматривали только как альтернативу Вакарчука, который никак не мог решиться на баллотирования, то сейчас комик — уже ближайший конкурент Тимошенко, и в ряде областей подбирается к ее 1-му месту».

«Зеленский — очень выгодная фигура для игрока в шахматы Игоря Коломойского, с помощью которой он может отыграться у президента Порошенко. Двойные контакты таких лиц, как Павел Фукс, в этой игре только добавляют интриги», — сказано в статье, которая была опубликована изданием «Украинская правда».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, финансирование, выборы президента, Коломойский
 
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