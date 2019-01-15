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Кремль обвинил Украину в продолжении военных действий на Донбассе
Представитель верхушки правительства РФ Дмитрий Песков сообщил, что Киев якобы не желает останавливать войну на Донбассе. Пресс-секретарь РФ, не учтя докладов со стороны НАТО и ЕС, заявил, что Украина сама виновата в существующем конфликте.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что Киев виновен в существующем конфликте на востоке Украины. Он также оценил риск заморозки военных действий на этой территории. Данную информацию представило одно из российских изданий, передает "Диалог.UA".
"Всякие решительные изменения по Донбассу будут зависеть от Киева. Неизвестно, будет ли там у кормила власти партия мира или войны. Однако, если политики будут заинтересованы в продолжении конфликта, он никогда не прекратится. Однако партия мира, а также дипломатии вполне может его закончить. У Украины будет шанс сделать это", - сообщил Песков. При этом он добавил, что в данный момент на политической арене Украины нет голов, которые бы реально могли решить проблему на Донбассе с помощью обычного диалога, а не военных действий. "В целом дела плохи", - подытожил Песков в конце интервью изданию. Кстати, вполне понятно, почему пресс-секретарь президента Российской Федерации не учел ни один доклад со стороны ООН или Евросоюза касательно причастности РФ к конфликту на Донбассе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, ЕС, ООН, НАТО, конфликт, Песков
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