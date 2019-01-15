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«Не явился»: в ГПУ сообщили, что Гирикин не пришел на допрос
Экс- «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) был осведомлен о вызове в Генпрокуратуру Украины, но на допрос не явился.
Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает donpress.com.
Представитель ГПУ отметил:
«В день и время, на которое был назначен вызов, Гиркин Игорь Всеволодович не явился в прокуратуру».
По его словам, Генпрокуратуре известно, что Гиркин знал о вызове, так как тот разместил соответствующий пост на своей официальной странице.
Лысенко добавил:
«Нам известно, что он об этом вызове знает, потому что он даже на своей официальной веб-странице „Гиркин.ру“ сказал, что он знает о том, что его вызывают на допрос в качестве подозреваемого. Он получает сообщение по этому поводу. Соблюдены все процедуры для того, чтобы подозреваемого вызвать на допрос».
Теги: Донбасс, Генпрокуратура, допрос, ДНР, Стрелков, Минобороны, Гиркин, соцсети
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