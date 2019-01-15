«Не явился»: в ГПУ сообщили, что Гирикин не пришел на допрос

15.01.2019 08:11

Экс- «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) был осведомлен о вызове в Генпрокуратуру Украины, но на допрос не явился.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает donpress.com.

Представитель ГПУ отметил:

«В день и время, на которое был назначен вызов, Гиркин Игорь Всеволодович не явился в прокуратуру».

По его словам, Генпрокуратуре известно, что Гиркин знал о вызове, так как тот разместил соответствующий пост на своей официальной странице.

Лысенко добавил:

«Нам известно, что он об этом вызове знает, потому что он даже на своей официальной веб-странице „Гиркин.ру“ сказал, что он знает о том, что его вызывают на допрос в качестве подозреваемого. Он получает сообщение по этому поводу. Соблюдены все процедуры для того, чтобы подозреваемого вызвать на допрос».