Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Программа для Зеленского: доллар по 8, возврат смертной казни и пенсии простым смертным

15.01.2019 10:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Программа для Зеленского: доллар по 8, возврат смертной казни и пенсии простым смертным

Недавно автор и актер Студии "Квартал 95", а недавно – кандидат в президенты Украины, Владимир Зеленский обнародовал первый "эскиз" своей предвыборной программы. Об этом сообщает from-ua.
Юморист открыто признался, что полноценного плана у него и его команды пока нет, и обратился с просьбой к сторонникам посоветовать ему, что нужно изменить в государстве в первую очередь.
Большинство читателей попросили снизить коммуналку, налоги, сократить количество чиновников, остановить медицинскую реформу и реформу образования, повысить зарплаты и закончить войну. Некоторые просили возвращения смертной казни – впрочем, не уточнили чьи фамилии из списка власти прошлых лет имеют в виду.
Другие хотели статуса ядерной державы и "внедрить модель Швейцарии в Украине".
Многие отметили, что у президента нет полномочий, чтобы выполнить такие требования. Были и более личные просьбы, например, блогер Алексей Дурнев попросил больше комедий про свидание. Попросили смешных шуток в "Квартале 95"
Интересно, что в первом намеке на программу, Зеленский также говорит о таких ключевых вопросах, как борьба с коррупцией, люстрация и повышение экономического уровня страны.
Включит ли юморист просьбы украинцев в окончательную редакцию официального документа, он пока не объяснил.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, программа, кандидат, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх