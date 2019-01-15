Программа для Зеленского: доллар по 8, возврат смертной казни и пенсии простым смертным

15.01.2019 10:47

Недавно автор и актер Студии "Квартал 95", а недавно – кандидат в президенты Украины, Владимир Зеленский обнародовал первый "эскиз" своей предвыборной программы. Об этом сообщает from-ua.

Юморист открыто признался, что полноценного плана у него и его команды пока нет, и обратился с просьбой к сторонникам посоветовать ему, что нужно изменить в государстве в первую очередь.

Большинство читателей попросили снизить коммуналку, налоги, сократить количество чиновников, остановить медицинскую реформу и реформу образования, повысить зарплаты и закончить войну. Некоторые просили возвращения смертной казни – впрочем, не уточнили чьи фамилии из списка власти прошлых лет имеют в виду.

Другие хотели статуса ядерной державы и "внедрить модель Швейцарии в Украине".

Многие отметили, что у президента нет полномочий, чтобы выполнить такие требования. Были и более личные просьбы, например, блогер Алексей Дурнев попросил больше комедий про свидание. Попросили смешных шуток в "Квартале 95"

Интересно, что в первом намеке на программу, Зеленский также говорит о таких ключевых вопросах, как борьба с коррупцией, люстрация и повышение экономического уровня страны.

Включит ли юморист просьбы украинцев в окончательную редакцию официального документа, он пока не объяснил.