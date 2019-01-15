У Путина предупредили Украину о войне на Донбассе: Патрушев сделал тревожное заявление

15.01.2019 20:13

Российские власти закатили настоящую истерику, предрекая новые провокации в отношениях между Украиной и Россией и возмущаясь срыву встречи между Путиным и Трампом в конце 2018 года из-за конфликта в Керченском проливе, пишет Диалог.UA.

В интервью российским СМИ один из самых приближенных к российскому президенту Путину людей, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сделал зловещее заявление об отношениях с Украиной. Возмущенный соратник Путина не стал скрывать, что Москва впала в бешенство после срыва встречи президента Путина и Трампа в Аргентине из-за украинского вопроса, предупреждая Киев о последствиях начала войны на Донбассе.

Цитируя фейк российских СМИ Патрушев заявляет, что администрация США якобы в ручном режиме управляет Украиной и лично Порошенко. Российский чиновник принялся рассуждать об электронных возможностях нынешнего президента, закатил настоящую истерику из-за создания автокефальной церкви Украины и получение ПЦУ независимости от Московского патриархата.