Министр соцполитики не исключает: цена на газ вырастет

16.01.2019 13:00

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не исключает повышения цены на газ. Данная тенденция, по словам чиновника, зависит от ряда факторов.

"Для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, и оно понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года - это 60% от общей цены, которая есть по формуле. И эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ",

- разъяснил министр социальной политики в эфире телепрограммы "Вердикт".

Означает ли это, согласно приведенной калькуляции, повышение цены на 20%? Андрей Рева не исключил такой возможности, если формула будет действовать и дальше. О развитии ситуации чиновник предпочел не высказываться.

Напомним, 19 октября 2018 года Кабмин принял решение повысить цену на газ для населения. С 1 ноября - скачок на 23,5%.

С 1 января 2019 года начали действовать новые тарифы на отопление и горячую воду. Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что рост тарифов связан с решением КМУ о повышении, так как голубое топливо в среднем по стране составляет 76% в составе цены производства тепловой энергии.

Источник: http://kr24.com.ua