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Мощная магнитная буря накрыла Украину

16.01.2019 18:58
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Мощная магнитная буря накрыла Украину

16 января, в среду, Украину накроет сильная магнитная буря.

Как передает replyua.net со ссылкой на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, сегодня ожидается магнитная буря класса 1. Она способна негативно повлиять на энергетические системы. Медики рассказали, что сегодня, а также в ближайшие пару дней нужно очень внимательно относиться к своему здоровью. Врачи советуют сегодня не переутомляться и не заниматься слишком тяжелой физической работой.

Также медики предостерегли от употребления спиртных напитков и вредной пищи. Во время магнитных бурь у метеозависимых людей часто наблюдаются различные симптомы: скачки давления, тошнота, повышенная утомляемость, головокружение, мигрень, раздражительность. Примечательно, что ранее исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила о том, что магнитные бури и погода не влияют на самочувствие человека. По ее словам, магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления. 

Подтверждений, что именно активность Солнца вызывает эти симптомы – недостаточно. Однако медики категорически не согласны с такими выводами. По их словам, в дни магнитных бурь фиксируется наибольшее количество обращений людей к специалистам, а также массовые жалобы на самочувствие.



Теги: Украина, Донбасс, магнитная буря
 
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