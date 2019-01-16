В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными

16.01.2019 20:38

Сегодня, 16 января, возле поселка Троицкое Луганской области террористы осуществили атаку на украинских военных, подорвав машины, в которых были солдаты ВСУ, передает Обозреватель.

Отмечается, что информация была подтверждена начальником пресс-центра штаба ООС Виталием Саранцевым. Он сообщил, что в данный момент все детали уточняются, однако рассказал, что погибших нет.

«Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется», – сказал начальник пресс-центра. Напомним, несколько дней назад, 14 января, с востока Украины пришли плохие новости – на фронте погиб еще один защитник страны и двое получили ранения.

Источник: https://from-ua.com