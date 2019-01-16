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В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными
Сегодня, 16 января, возле поселка Троицкое Луганской области террористы осуществили атаку на украинских военных, подорвав машины, в которых были солдаты ВСУ, передает Обозреватель.
Отмечается, что информация была подтверждена начальником пресс-центра штаба ООС Виталием Саранцевым. Он сообщил, что в данный момент все детали уточняются, однако рассказал, что погибших нет.
«Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется», – сказал начальник пресс-центра. Напомним, несколько дней назад, 14 января, с востока Украины пришли плохие новости – на фронте погиб еще один защитник страны и двое получили ранения.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, террористы
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