Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»

16.01.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»

В 2019 году реформа медицины коснется трансформации государственной программы «Доступные лекарства», которую с 1 апреля будет администрировать Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

«Основные изменения в программе "Доступные лекарства" заключаются в том, что это не будет принцип субвенций, когда деньги передаются на конкретную территорию. НСЗУ будет контрактовать каждую аптеку. Где угодно может быть выписан врачом рецепт, который будет исключительно электронным и может быть погашен в любой аптеке на территории Украины», – сказал он.

«То есть – вам выписали рецепт в Киеве, вы его можете отоварить во Львове. Теперь не будет принципа субвенций, как ранее, когда мы не обслуживали рецепты, выписанные в границах одной территории, на другой территории. Деньги пойдут за пациентом не только в больницу, но и в аптеку», – добавил Петренко.

Ранее и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что в рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей, а НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги 3,5 млрд грн.

 

 


Теги: Украина, Донбасс, здоровье, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх