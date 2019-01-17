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Пионтковский рассказал о планах Кремля по Украине: "Путин никогда не отстанет"
Одна из главных целей Путина по Украине – уничтожить ее суверенность. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, высказываясь об отношениях России и Украины, передает "Диалог.UA".
Эксперт уверен, что Путин никогда не отстанет от Украины и сделает все, чтобы уничтожить ее как суверенное государство и подчинить "русскому миру". Кроме того, делать прогноз относительно поведения Кремля очень сложно. Вероятно, Москва выбрала тактику выжидания, чтобы посмотреть итоги украинских выборов, появится ли власть, которая ее устроит.
Пионтковский добавляет, кандидаты-патриоты очень наивны в вопросе переговоров с Путиным, они думают, что сядут с ним, что-то напишут на бумажке и договорятся. Однако, по мнению политолога, такого не будет. Ранее Порошенко высказался о разрушительной политике Кремля в Европе.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Кремль, план
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