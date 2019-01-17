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"Путин любит жизнь и любит себя", - эксперт о боязни главы Кремля объявлять полномасштабную войну Украине

17.01.2019 21:35
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"Путин любит жизнь и любит себя", - эксперт о боязни главы Кремля объявлять полномасштабную войну Украине

Глава кремлевских преступников настолько в себя влюблен, что побоится рисковать всем тем, чего он "добился" за время своего авторитарного правления в РФ.

Академик Владимир Горбулин, который является советником президента Украины Петра Порошенко, спрогнозировал, что полномасштабной войны между украинским государством и российским агрессором не будет, поскольку президент России Владимир Путин очень любит жизнь и себя самого.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Факты", передает "Диалог.UA".

Однако Горбулин отметил, что в случае развития подобного ужасающего сценария между двумя соседними странами, в опасности может оказаться вся планета Земля.

Он также подчеркнул, что наличие большого количества атомных станций на территории Украины, является сдерживающим фактором для президента страны-агрессора от атаки на украинское государство, поскольку он не желает повторения трагических событий Чернобыля.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, АЭС, агрессор
 
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