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"Путин любит жизнь и любит себя", - эксперт о боязни главы Кремля объявлять полномасштабную войну Украине
Глава кремлевских преступников настолько в себя влюблен, что побоится рисковать всем тем, чего он "добился" за время своего авторитарного правления в РФ.
Академик Владимир Горбулин, который является советником президента Украины Петра Порошенко, спрогнозировал, что полномасштабной войны между украинским государством и российским агрессором не будет, поскольку президент России Владимир Путин очень любит жизнь и себя самого.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Факты", передает "Диалог.UA".
Однако Горбулин отметил, что в случае развития подобного ужасающего сценария между двумя соседними странами, в опасности может оказаться вся планета Земля.
Он также подчеркнул, что наличие большого количества атомных станций на территории Украины, является сдерживающим фактором для президента страны-агрессора от атаки на украинское государство, поскольку он не желает повторения трагических событий Чернобыля.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, АЭС, агрессор
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