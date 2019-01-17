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Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 2019

17.01.2019 18:34
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Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 2019

Президентские и парламентские, выборы, трудовая миграция и мировой кризис - что угрожает украинской экономике.
Нацбанк перечислил риски для украинской экономики и опубликовал программу действий, а Международный валютный фонд определил ключевые вызовы для Украины в 2019 году. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Вызовы для Украины в 2019 году
Постоянный представитель МВФ Йост Люнгман 16 января перечислил ключевые вызовы для Украины в 2019 году по мнению организации:
сохранение макроэкономической стабильности
привлечение инвестиций
укрепление государственных институтов
структурные реформы
В середине дкабря прошлого года Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу сотрудничества с Украиной на 3,9 миллиарда долларов, из которых 1,4 миллиарда были выделены сразу, а остальные - после пересмотра выполнения программы каждые полгода.
В МВФ отметили, что новая программа "станет якорем" для экономической политики правительства Украины в 2019 году.
В тот же день, 16 января, Нацбанк опубликовал стратегию на этот год, в которой, рассказывая о вызовах для Украины, сделал акцент на достижениях в 2018 году.
В прошлом году главные экономические и финансовые показатели Украины были лучшими за последние пять лет, говорится в документе.
В Нацбанке считают, что данные годового роста ВВП, которые вскоре будут обнародованы, покажут 3,4 процента. Отмечается, что инфляция превысила прогноз, но впервые после Майдана удержалась в рамках однозначной цифры - 9,8 процента.
Валютные резервы Украины также впервые вернулись к уровню пятилетней давности и составляют около 21 миллиарда долларов.

Угрозы для украинской экономики в 2019 году
Украине в наступившем году угрожает "внешняя военная агрессия", говорится в документе. При этом, во время опроса участников Дня открытых дверей в НБУ, среди которых были бизнесмены, банкиры и журналисты, эту внешнюю угрозу назвали четыре процента.
Среди других проблем, которые могут угрожать украинской экономике извне, в Центробанке Украины называют торговые войны, замедление мировой экономики и ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам.
Украина зависит от экспортных поступлений, поскольку падение стоимости нефти влечет за собой снижение цен и на другие сырьевые товары, например, зерно, является главной статьей украинского экспорта.
Отметим, что 16 января Всемирный экономический форум в Давосе также опубликовал Доклад о глобальных угрозах. Для его подготовки были опрошены около тысячи экспертов.
Торговую войну они выделили главной угрозой для мира - 91 процент опрошенных говорили об экономическом противостоянии крупнейших государств.
На втором месте оказалось "разрушение многосторонних торговых соглашений и правил" (88 процентов), на третьем - "политическая конфронтация между крупнейшими державами" (85 процентов).
В список наиболее вероятных угроз также, в числе прочих, попали кибератаки, распространение фейковых новостей и потеря доверия к коллективным договорам безопасности.
Большинство опрошенных в НБУ - 56 процентов - главной опасностью для украинской экономики в 2019 году назвали предстоящие президентские и парламентские выборы.
Нацбанк фактор выборов называет главной внутренней угрозой. Отмечается, что связанная с голосованием нестабильность может повлиять на инфляционные ожидания населения и бизнеса.
Председатель Союза предпринимателей Украины Вячеслав Климов объясняет, что выборы несут нестабильность из-за популизма кандидатов.
"Когда мы видим на уличных плакатах соревнования кандидатов, кто и на сколько снизит цену на газ, все понимают, что кто-то за это заплатит. И бизнес подозревает, что это будет он", - сказал он.
Еще одним внутренним фактором риска является трудовая миграция, поскольку Германия и Чехия в начале этого года планируют упростить условия трудоустройства для иностранцев.

Стратегия НБУ
Программа действий на 2019, как отмечает НБУ, оценивает прогресс в выполнении прошлогодних задач, содержит перечень действий и ключевых активностей регулятора, а также анализ внутренних и внешних рисков, которые могут помешать реализации этих мероприятий.
Стратегия устанавливает семь ключевых целей для Нацбанка:
обеспечение низкой и стабильной инфляции
стабильная, прозрачная и эффективная банковская система
возобновление кредитования
эффективное регулирование финансового сектора
свободное движения капитала
финансовая инклюзия
современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк



Теги: экономика, Украина, Донбасс, торговля, выборы президента, угрозы
 
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