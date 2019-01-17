Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 2019

17.01.2019 18:34

Президентские и парламентские, выборы, трудовая миграция и мировой кризис - что угрожает украинской экономике.

Нацбанк перечислил риски для украинской экономики и опубликовал программу действий, а Международный валютный фонд определил ключевые вызовы для Украины в 2019 году. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Вызовы для Украины в 2019 году

Постоянный представитель МВФ Йост Люнгман 16 января перечислил ключевые вызовы для Украины в 2019 году по мнению организации:

сохранение макроэкономической стабильности

привлечение инвестиций

укрепление государственных институтов

структурные реформы

В середине дкабря прошлого года Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу сотрудничества с Украиной на 3,9 миллиарда долларов, из которых 1,4 миллиарда были выделены сразу, а остальные - после пересмотра выполнения программы каждые полгода.

В МВФ отметили, что новая программа "станет якорем" для экономической политики правительства Украины в 2019 году.

В тот же день, 16 января, Нацбанк опубликовал стратегию на этот год, в которой, рассказывая о вызовах для Украины, сделал акцент на достижениях в 2018 году.

В прошлом году главные экономические и финансовые показатели Украины были лучшими за последние пять лет, говорится в документе.

В Нацбанке считают, что данные годового роста ВВП, которые вскоре будут обнародованы, покажут 3,4 процента. Отмечается, что инфляция превысила прогноз, но впервые после Майдана удержалась в рамках однозначной цифры - 9,8 процента.

Валютные резервы Украины также впервые вернулись к уровню пятилетней давности и составляют около 21 миллиарда долларов.

Угрозы для украинской экономики в 2019 году

Украине в наступившем году угрожает "внешняя военная агрессия", говорится в документе. При этом, во время опроса участников Дня открытых дверей в НБУ, среди которых были бизнесмены, банкиры и журналисты, эту внешнюю угрозу назвали четыре процента.

Среди других проблем, которые могут угрожать украинской экономике извне, в Центробанке Украины называют торговые войны, замедление мировой экономики и ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам.

Украина зависит от экспортных поступлений, поскольку падение стоимости нефти влечет за собой снижение цен и на другие сырьевые товары, например, зерно, является главной статьей украинского экспорта.

Отметим, что 16 января Всемирный экономический форум в Давосе также опубликовал Доклад о глобальных угрозах. Для его подготовки были опрошены около тысячи экспертов.

Торговую войну они выделили главной угрозой для мира - 91 процент опрошенных говорили об экономическом противостоянии крупнейших государств.

На втором месте оказалось "разрушение многосторонних торговых соглашений и правил" (88 процентов), на третьем - "политическая конфронтация между крупнейшими державами" (85 процентов).

В список наиболее вероятных угроз также, в числе прочих, попали кибератаки, распространение фейковых новостей и потеря доверия к коллективным договорам безопасности.

Большинство опрошенных в НБУ - 56 процентов - главной опасностью для украинской экономики в 2019 году назвали предстоящие президентские и парламентские выборы.

Нацбанк фактор выборов называет главной внутренней угрозой. Отмечается, что связанная с голосованием нестабильность может повлиять на инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Председатель Союза предпринимателей Украины Вячеслав Климов объясняет, что выборы несут нестабильность из-за популизма кандидатов.

"Когда мы видим на уличных плакатах соревнования кандидатов, кто и на сколько снизит цену на газ, все понимают, что кто-то за это заплатит. И бизнес подозревает, что это будет он", - сказал он.

Еще одним внутренним фактором риска является трудовая миграция, поскольку Германия и Чехия в начале этого года планируют упростить условия трудоустройства для иностранцев.

Стратегия НБУ

Программа действий на 2019, как отмечает НБУ, оценивает прогресс в выполнении прошлогодних задач, содержит перечень действий и ключевых активностей регулятора, а также анализ внутренних и внешних рисков, которые могут помешать реализации этих мероприятий.

Стратегия устанавливает семь ключевых целей для Нацбанка:

обеспечение низкой и стабильной инфляции

стабильная, прозрачная и эффективная банковская система

возобновление кредитования

эффективное регулирование финансового сектора

свободное движения капитала

финансовая инклюзия

современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк