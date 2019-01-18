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Без обучения! В Украине хотят изменить правила получения водительских удостоверений

18.01.2019 10:11
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Без обучения! В Украине хотят изменить правила получения водительских удостоверений

В Украине может появиться возможность сдачи экзаменов на получение водительских прав без обязательного обучения на специальных курсах по вождению. Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook, передает Факты.
«Сегодня получение водительских прав — одна из самых популярных услуг. Чтобы ее получить, нужно подготовить большой пакет документов, пройти несколько этапов процедур, и самое важное — курсы, в среднем 140 часов обучения. Это лишние бюрократические нагрузки на граждан, и опыт многих стран мира, в частности, Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши, свидетельствует о том, что эти процессы можно оптимизировать и сделать получение услуги быстрее и проще для граждан», — написал чиновник.
По словам Парцхаладзе, этот вопрос рассматривался на расширенном заседании рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проводил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
«Было принято протокольное поручение Министерству внутренних дел совместно с Минэкономразвития и другими заинтересованными органами, в частности, подготовить возможные изменения по введению института экзаменаторов для принятия экзаменов на получение водительских прав и возможности самостоятельного выбора программы подготовки или самоподготовки к ним. Это касается получения водительских прав категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ», — написал он.



Теги: Донбасс, права, водитель, обучение
 
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