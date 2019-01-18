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Путин готовит Украине худший сценарий развития событий из всех возможных - эксперт

18.01.2019 15:33
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Путин готовит Украине худший сценарий развития событий из всех возможных - эксперт

В последнее время достаточно много специалистов дают разные сценарии взаимодействия между Россией и Украиной. На этом фоне выделился военный эксперт Дмитрий Тымчук, который рассказал о том, что Путин готовит самый неприятный из своих планов для Украины.
Эксперт Дмитрий Тымчук рассказалв одном из интервью о том, какие планы, скорее всего, хочет реализовать российский лидер в Украинском государстве. По его словам, на хорошие действия и мирное решение конфликта надеется не стоит, передает издание "Диалог.UA". "Когда началась война на Донбассе, украинские производители сосредоточились на создании военной техники для украинской армии. Однако и со стороны РФ были видны технические новшества", - сказал в самом начале Тымчук. Когда речь зашла о сегодняшней ситуации на Донбассе, Тымчук не мог сообщить радостных новостей. Он сообщил о том, что Российская Федерация уже сосредотачивает свои силы в Крыму и на оккупированной части Донбасса, не говоря уже о попытках внедрения в украинскую политику пророссийских депутатов. "Однако вряд ли сейчас сценарий внедрения политиков возможен. Россия же уже собирает свои войска у границ Украины. Самый печальный сценарий со стороны РФ вполне возможен уже скоро. Россия пойдет на открытое столкновение, иначе бы она не сосредотачивала свои войска у границ", - подытожил Тымчук.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, сценарий
 
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