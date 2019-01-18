РФ должна создать условия для мира на оккупированном Донбассе – глава МИД Германии

18.01.2019 12:28

Ситуация на оккупированных территориях вызывает опасения у министра иностранных дел Германии. Он сказал, что Россия должна соблюдать "минский формат", чтобы обычные люди на оккупированной части Донбасса не боялись выходить на улицы.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас поддержал Украину в вопросе об оккупированной части Донбасса. Он сообщил, что Россия просто должна сделать все возможное для наступления мира на этой территории, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, ситуация, которая сложилась на Востоке Украины является как минимум неприемлемой. Он сообщил, что там ежедневно слышны выстрелы, а страдания обычных жителей на территории ОРДЛО просто немыслимы, особенно в холодную пору года. Маас в очередной раз сообщил России о том, что соблюдение минских договоренностей – это прямая необходимость. "Чтобы достичь мира, я буду напоминать о минских соглашениях как Киеву, так и Москве. Мы не просто так ведем "нормандский формат"", - подытожил он.