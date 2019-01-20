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«Циклон к нам мчится»: синоптики предупредили об ухудшении погоды
В ночь на завтра, 21 января, на востоке и в центре Украины прогнозируются обильные снегопады. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.
«К нам опять мчится циклон! Снег начнется сегодня вечером в Одесской области, подтянется по линии Одесса-Харьков и охватит все, что вдоль этой полосы, до Винницкой, Черкасской, Полтавской и Киевской области. Остальные территории побудут в сухом воздухе», - написала она.
Также эксперт добавила, что в ночь на понедельник и утром 21 января снег либо мокрый снег, зависимо от температуры воздуха, прогнозируются на юге Украины, на востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы. В остальных регионах без осадков.
«На протяжение дня 21 января циклон переместится в восточном направлении, так что непогода продержится только в восточных областях, в Крыму и Приазовье. В большей части областей будет доминировать сухая погода. Морозы немного «осядут». Ближайшей ночью ожидается -12…-7, завтра днем -7…-2 градусов. На юге Украины ночью -3…+2, днем в понедельник 0…+4, в Крыму до +6», - сообщила Диденко.
Теги: Донбасс, снегопад, циклон, прогноз погоды
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