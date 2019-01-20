Кремль готовит новый сценарий для Донбасса: раскрыты детали

20.01.2019 11:17

Кремль разрабатывает новый сценарий действий на оккупированных территориях Донбасса. Предыдущие планы России уже потерпели поражение.

Об этом заявил корреспондент Андрей Цаплиенко. По его мнению, россиянам сейчас тяжело нести такое бремя как ОРДЛО, но и выбросить просто жалко.

"На видео, которое передали из Донецка, видно, что с улиц оккупированного города, как по команде, исчезли изображения местных боевиков – живых и погибших. На их месте – не слишком броские рекламные плакаты. Вместо призывов героически погибнуть за "Новороссию", нейтрально предлагают товары и услуги. Единственное исключение – кафе “Сепар”, где закончил свои дни Александр Захарченко", – рассказал Цаплиенко, пишет from-ua.

По его словам, окружение покойного экс-главаря "ДНР" уже отстранено Кремлем от денежных потоков и управленческих возможностей. Их заменила новая "власть": так называемый премьер "ДНР" Александр Ананченко и председатель некой компании “Внешторгсервис” Владимир Пашков.

"Ананченко запрещено фотографировать. Доступ к нему имеет ограниченный круг приближенных. Эти двое и являются настоящим менеджментом квазиреспублик. А местных наемников окончательно отодвинули от больших денег. Им позволили зарабатывать только на линии фронта, чтобы не дать остыть горячей точке, которую Кремль создал на карте Европы", – заверил корреспондент.

Он подчеркнул, что Россия уже не скрывает факт присутствия на Донбассе рекордного количества своих военных. Большая их часть – офицеры.

"(В Кремле.- Ред.) понимают: для Москвы Минские соглашения потеряли смысл. Какой план победит – теперь пока не понятно. И, похоже, российские офицеры на Донбассе перестали прятаться. А, следовательно, оккупированные территории в 2019 году стоят на пороге больших перемен", – подвел итог Цаплиенко.