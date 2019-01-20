На Закарпатье мужчина случайно выстрелил себе в голову и умер

20.01.2019 20:41

В селе Шишловцы Ужгородского района Закарпатской области мужчина по неосторожности выстрелил себе в голову, и от полученных травм скончался в больнице.

Об этом сообщает Апостроф.

Пострадавший был госпитализирован в Закарпатскую областную клиническую больницу с огнестрельным ранением головы. Известно, что ранение оказалось несовместимым с жизнью, и он умер в приемном отделении.

По словам родных, погибший мастерил различные самострелы и пиротехнические изделия, что, вероятно, и стало причиной смертельного ранения.

На данный момент правоохранительные органы проводят следственные действия и устанавливают причину трагедии.