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"Укрзалізниця" повысит цены на билеты, постельное белье и напитки
Уже скоро в поездах значительно повысят цену на пользование постельным бельем, а также на чай, кофе и воду.
Об этом сообщает Трибун, ссылаясь на официальный ответ компании.
Так, комплект постельного белья в вагонах класса СВ и в международных поездах обойдется в 60 гривен, в купейных и плацкартных вагонах - 50 гривен. Отметим, что ранее цена за пользование комплектом белья УЗ составляла 30 гривен.
Кроме того, повысят цену на чай, кофе и воду (бутылка объемом 0,5 л) - за это придется отдать 10 гривен.
"Это вынужденный шаг из-за резкого роста стоимости материалов, топлива, электроэнергии, влияющие на себестоимость услуг", - объяснили в пресс-службе.
Вместе с этим, ожидается и повышение цен на билеты - планируют в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки внутреннего сообщения (внутри страны). Так, цена на билеты возрастет на 25,4%.
Теги: Донбасс, цена, напитки, билеты, Укрзализниця, постель, повышение
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