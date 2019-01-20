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В поезде "Укрзализныци" упала верхняя полка, придавив женщину внизу

20.01.2019 20:15
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В поезде "Укрзализныци" упала верхняя полка, придавив женщину внизу

В воскресенье, 19 января, в поезде "Херсон-Львов" произошло очередное ЧП: сломалась полка с пассажиром, едва не придавив ниже сидящую женщину.
Об этом инциденте написал Виктор Гарвона в Facebook.
"У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной глухонемая пассажирка. Встревоженные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась. УЗ здесь нe виновата", - написал он



Теги: Донбасс, Львов, Херсон, поезд
 
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