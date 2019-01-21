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Гололед, сильный ветер и снегопады: в Украине объявлено штормовое предупреждение
На территории Украины было объявлено штормовое предупреждение первого уровня опасности, который будет сопровождаться гололедом на дорогах, снегопадами и лавинами в Карпатах.
Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, передает "Диалог.UA".
Согласно сообщению, данное штормовое предупреждение подразумевает гололед на дорогах, обильные снегопады и опасность схода лавин.
"В понедельник, 21 января, на дорогах страны будет гололедица, ночью в южных и центральных, днем в восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед (уровень опасности желтый)", - отмечает в ГСЧС.
Кроме того, специалисты предупреждают, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги. "В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня", - констатировали в ведомстве.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, гололед, снегопад, штормовое предупреждение
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