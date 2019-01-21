Кремль возмущен новым решением Запада по санкциями против России - Песков сделал нервное заявление

21.01.2019 19:35

Российские власти возмущены решением Евросоюза ввести дополнительные санкции против России в связи с причастностью к применению химического оружия Москвой на территории Европы.

Представитель российского президента Путина Дмитрий Песков сделал резкое заявление, раскритиковав Запад за дополнительные санкции против российских спецслужб и разведки РФ за химатаку в Солсбери.

Заявление Пескова цитируют российские информационные агентства: журналисты напомнили, что речь идет о попытке убийства семьи Скрипалей, в причастности к которому подозревают Александра Петрова и Руслана Боширова.

Санкциями наказаны, кроме вышеупомянутых, начальник российской военной разведки (ГРУ) Игорь Костюков и его заместитель Владимир Алексеев. Песков продолжает настаивать, что Запад якобы не предоставил значимых доказательств российской вины, выразив негативное отношение и свой протест.



Источник: www.dialog.ua