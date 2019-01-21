Налог на цвет сапог еще введите! Соцсети горят гневом из-за новых поборов

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С 1 января 2019 года в Украине вступил в силу закон №2628-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс об улучшении администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов.
В частности, была внедрена уплата так называемого туристического сбора.
Если ранее граждане, приехавшие из-за рубежа, оплачивали его при регистрации в хостелах или отелях, то отныне рядовые украинцы будут обязаны платить за своих гостей или родных, которые приехали на побывку.
В законе указано, что для украинских туристов максимальный размер сбора составит 0,5%, а для иностранных — до 5% от минимальной зарплаты за каждый день проживания.
Так как с начала года размер «минималки» - 4173 гривен, максимальная ставка для украинских граждан составит 20,86 гривен, а вот для иностранцев - 208,6 гривен в сутки!
«Предельные размеры туристического сбора вполне соответствуют мировой практике. Ставки разнятся от 1 до 9 евро. Например, в Риме он составляет от 3 до 7 евро в зависимости от класса отеля",
- сказано в сообщении Минэкономразвития.
Отмечается, что размер ставки туристического сбора будет в конечном итоге устанавливаться каждым местным советом или советом ОТО для конкретного населенного пункта.
Пользователи социальных сетей не впервые усомнились в адекватности тех, кто прописывал в документе подобные нормы.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, туристы, налоги
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