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«Придется договариваться с Украиной»: в РФ заявили о новой проблеме в Крыму
На неподконтрольном украинскому правительству полуострове Крым, в мае может закончиться питьевая вода. Сейчас это самая острая проблема на полуострове. Об этом заявил в интервью «Фактам» Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.
«В мае может закончиться питьевая вода. Раньше через Крымский канал перебрасывалось по 300 кубометров пресной воды в секунду. Сейчас Украина этот канал перекрыла. Наши правители говорят: не беда. Будем брать воду из Кубани или Дона. Построим акведук и пустим по нему воду. — заявил ученый.
В тоже время, он подчернул, что Кубань и Дон стремительно мелеют и у людей, которые живут на берегах этих рек, будут большие проблемы с водой.
» Она уже солоноватая, не успевает очищаться. А вы в Крым собираетесь ее перекачивать?»
По его мнению, единственным выходом остается договориться с Украиной.
«Какой я вижу выход? Он единственный — договариваться с Украиной. Покупать украинскую воду, в конце концов. Я неоднократно говорил: Крым без Украины не может существовать. Без воды его ждет катастрофа», — добавил Медовар.
В интервью Медовар добавил, что строительство Крымского моста негативно сказалось на экологии полуострова.
«Появились и другие проблемы. Экологические. Но экология никого не интересует. Этот бездарный мост перекрыл водообмен между Черным и Азовским морем. Из-за того, что застаивается вода, гибнут редкие породы дельфинов», — объяснил ученый.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
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