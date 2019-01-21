Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин придет за вами: Европе ярко напомнили о войне в Украине

21.01.2019 19:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин придет за вами: Европе ярко напомнили о войне в Украине

В сети показали, как жителей Европы необычным образом предупредили о возможных последствиях войны в Украине.

Снимками транспаранта, который появился в столице Великобритании Лондоне, поделилась в Facebook украинка Татьяна Фролова.

"Когда падёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами, леди и джентльмены!" – гласит плакат.

Пользователи в комментариях поддержали подобную инициативу, подчеркнув, что большинство жителей европейских стран не осознают опасности, которая им грозит. "Не знают люди и знать ничего не хотят!", "Такие бы плакаты от ВР до Лондона по всему пути следования!" – написали в комментариях.

Многие отметили также и героизм украинских воинов, которые защищают родную страну. "Только не будет этого! Украина закрыла собой цивилизованный мир и выстоит!", "Не придет. Украинский солдат не победим!" – выразили слова поддержки под фото.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Европа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх