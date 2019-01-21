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Сегодня отмечается Международный день объятий: в чем польза обнимашек
Не забудьте поздравить близких, любимых и друзей с Международным днем объятий.
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day).
С объятий начинается жизнь человека – ведь первое, что делает мать после появления своего чада на свет – обнимает его и прикладывает к груди. Объятия сопровождают нас в течение всего жизненного пути – обнимаются влюблённые, супруги, друзья, родственники.
Обнимаются, приветствуя друг друга, выражая свои чувства. Объятия – символ близости и любви. Поэтому посвящённый объятиям праздник нашел буквально всенародную поддержку и в мире, и в нашей стране.
Международный день объятий: история Этот добрый праздник был основан в 1986 году в США, а затем быстро распространился на все регионы мира. Говорят, что придумали этот праздник студенты.
И согласно этому празднику, обнять по-дружески в этот день можно даже незнакомого человека. Важно также отметить, что есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов 20 века.
Но январский более известен, а потому и отмечается более широко. В Японии день объятий неофициально отмечается 9 августа. Дата праздника, девятый день восьмого месяца, была выбрана из-за каламбура: два слога в англицизме ハグ (хагу), которым обозначают объятие, могут также означать числа. Слог «ха» в переводе с японского означает «восемь», а «ку» — «девять».
По своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.
Традиции в День объятий 2019
Поскольку официального статуса у Международного дня объятий по сей день нет, его следует назвать скорее масштабным флешмобом. Поэтому ожидать проведения каких-то формальных мероприятий в этот день не стоит. Зато на улицах и особенно в учебных заведениях 21 января можно заметить великое множество обнимающихся людей. Одной из укоренившихся традиций праздника выступает правило – обниматься можно с совершенно незнакомыми людьми, лишь бы у них было ответное желание это сделать.
День объятий – важный праздник. Он подчеркивает важность заботы, внимания, поддержки, укрепляет взаимоотношение людей. Отмечать его можно в тихом домашнем кругу, на шумной вечеринке, просто гуляя по городу. Главное – обнять как можно больше людей!
В последние годы активные участники празднований готовятся к нему заранее, договариваются о встречах в определённое время в конкретном месте. И порой собирается значительное количество поклонников этого праздника – бывает, что оно достигает и нескольких тысяч людей. Большинство активно участвующих во встрече любят День объятий еще и потому, что его встреча не требует финансовых расходов, разве что на накрытие праздничного стола.
День объятий 2019: польза обнимашек
Обнимашки любят все - и дети, и взрослые, и даже животные. Это не только очень добрый, но весьма полезный для здоровья праздник. Ведь, как установили врачи, объятия (причем не только с человеком, но также с животными или просто игрушкой):
нормализуют артериальное давление, так как от прикосновений активизируются тельца Пачини (так называют рецепторы давления), которые посылают сигнал блуждающему нерву;
улучшают самочувствие благодаря выработке окситоцина;
предупреждают сердечные заболевания, так как прикосновение к другому человеку снижает стресс;
помогают в борьбе с фобиями;
влияют на интеллект: чтобы ребенок вырос умным, обнимать его нужно не менее 7 раз в день.
Даже взрослому человеку необходимо минимум 4 объятия в день, причем чем он старше – тем больше обнимашек ему предписано для нормализации душевного и физического самочувствия.
Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких материальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних теплых чувствах.
Источник: https://www.unian.net
Теги: Донбасс, психология, праздник, польза, объятия
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