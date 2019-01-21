У фастовского депутата сломалась полка в поезде "Херсон-Львов"

21.01.2019 09:15

Депутат городского совета Фастова Виктор Гарвона сообщил в своем "Фейсбук", что у него сломалась верхняя полка в поезде сообщением "Хeрсон - Львов". Он добавил, что он только попытался туда вылезть, как полка сломалась. К счастью, обошлось без пострадавших, передает replyua.net.



"Окуеть, у мeня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной шокированная пассажирка с нарушениями речи и слуха. Не от того, что полка провалилась. УЗ здесь нe виновата. Поезд 110 Хeрсон - Львов, вагон 14", - написал местный депутат.



Напомним, инцидент с обвалом полки в поезде "Киев-Рахов" случился 22 декабря 2018 года. На пассажирку свалилась верхняя полка. В результате она получила тяжелые травмы: у неё раздробленный пах и таз. "Укрзализныця" сначала не комментировала инцидент, потом заявила, что все места в вагоне в целостности и сохранности. Женщина потратила на лечение уже порядка десяти тысяч гривен, её ждет очень длительная реабилитация. Она встала в очередь на получение страховой помощи от компании "Арсенал", которая была указана в её посадочном билете.